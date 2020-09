Maddaloni. Don Marco e i suoi fedeli pregano per il vescovo colpito dal covid

Oggi 30 settembre 2020, tutti abbiamo appreso che S.E. Vescovo Mons. Giovanni D’Alise alle ore 7.30 è stato ricoverato d’urgenza per i sintomi da Covid19.

La parrocchia “Nostra Signora di Loreto” in questo momento delicato desidera esprimere vicinanza e affetto a S.E. il Vescovo auspicando nel nome del Signore Gesù e per l’intercessione della Nostra Signora di Loreto una pronta guarigione. In Cristo don Marco Zuppardi, il Consiglio Pastorale Parrocchiale e tutta la comunità.

Stasera alle 19.00 la celebrazione della Messa sarà dedicata al vescovo D’Alise.