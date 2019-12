Maddaloni – Grande successo per il “Concerto di Natale” delle associazioni “Alberto Tixon” e “Maddaloni Donna”

MADDALONI (CE) – Grande successo venerdì sera, 19 dicembre 2019, per il “Concerto di Natale” organizzato e promosso dalle associazioni socio – culturali ‘Alberto Tixon’ e ‘Maddaloni Donna’. L’evento si è svolto all’interno della chiesa di San Francesco d’Assisi ed ha visto esibirsi i giovani e giovanissimi della Banda Musicale del Convitto diretta dai professori Luigi Pascarella e Domenica Papa.

Nel tempio francescano i piccoli musicisti si sono cimentati nell’esecuzione di diversi dal repertorio classico fino a quello della tradizione napoletana: ad aprire il concerto è stato il famoso ‘Can Can’ di Offenbach, seguito poi dal medley di colonne sonore scritte da Ennio Morricone, dal finale del ‘Guglielmo Tell’ di Rossini, dal medley di brani natalizi e napoletani, chiudendo poi con la famosissima ‘Marcia di Radetzky’. Tra il pubblico erano presenti il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, il rettore del Convitto Nazionale ‘G. Bruno’ prof. Rocco Gervasio, il direttore S.G.A. dell’istituto Antonio D’Angelo, il consigliere comunale dott. Claudio Marone, e padre Eduardo Scognamiglio.



Dopo il concerto i presidenti delle due associazioni, Giovanni Bocciero (Alberto Tixon) e Dora Olivieri (Maddaloni Donna) insieme al segretario Ferdinando Della Peruta hanno donato alla banda musicale la cifra di 500 euro che potranno essere utilizzati per le necessità della stessa. Oltre a ciò ai ragazzi sono stati donati dei portachiavi con la chiave di violino a ricordo dell’evento. Tra i premiati configurano anche il rettore Gervasio, il direttore D’Angelo, padre Eduardo Scognamiglio, ed i professori Pascarella e Papa. La manifestazione si è conclusa con un brindisi di auguri e con il taglio del panettone natalizio.



“E’ stata un’emozione unica quella che abbiamo vissuto questa sera – ha dichiarato Giovanni Bocciero – Non è stato solo un evento musicale, ma anche e soprattutto l’abbraccio che le nostre due associazioni hanno voluto rivolgere alla città ed in particolare ai giovani maddalonesi che rappresentano il futuro della nostra comunità. Voglio ringraziare i professori Papa e Pascarella, il rettore ed il direttore del Convitto Nazionale ‘G. Bruno’ per aver accolto la nostra idea; padre Eduardo Scognamiglio per averci aperto le porte di questa splendida struttura, ed i ragazzi che si sono cimentati con impegno in questo concerto. Voglio ringraziare infine la presidente Dora Olivieri e l’amico e socio Nando Della Peruta per le energie che hanno speso per il successo di questo evento”.



“Una serata straordinaria – ha dichiarato Dora Olivieri – Le armonie ed i suoni di questi straordinari ragazzi hanno riempito il suggestivo scenario della chiesa di San Francesco d’Assisi arrivando al cuore dei tanti che, sfidando il maltempo, hanno scelto di venire a trovarci. Un clima unico che ha riempito il cuore di tutti noi organizzatori.

Ringrazio chi, come i professori Pascarella e Papa ed il rettore Gervasio hanno sposato il nostro progetto; padre Eduardo Scognamiglio che ha confermato la disponibilità e la sensibilità ad eventi del genere. Ringrazio i giovani musicisti invitandoli a proseguire sulla strada della musica che abbatte ogni sorta di barriera e contribuisce alla formazione di valida società civile. Ringrazio infine i soci di entrambe le associazioni”.