Maddaloni. Il consigliere Tenneriello: la Buttol è stata sanzionata dal comune per le sue inadempienze?

Il consigliere di Maddaloni Positiva, Angelo Tenneriello ha presentato all’ente e all’assessore al ramo un’interrogazione a risposta orale, che riportiamo in basso, in cui chiede chiarimenti rispetto alle sanzioni che il comune avrebbe dovuto comminare alla ditta di rifiuti Buttol Srl, oltre che di conoscere l’entità delle stesse, per una serie di inadempienze della ditta stessa, quali spazzamento strade e pulizia caditoie, giusto per citarne alcune. I dettagli nell’ interrogazione: