Maddaloni.Il gruppo consiliare del PD maddalonese chiede la sospensione immediata della riscossione dei tributi locali.

Questo il comunicato del gruppo consiliare del PD

Alla luce della crisi e dell’emergenza sanitaria che tutto il territorio nazionale sta vivendo in questi giorni vogliamo anzitutto ringraziare la cittadinanza tutta che, in questi giorni difficili, sta dimostrando per l’ennesima volta di essere coscienziosa e rispettosa delle norme di sicurezza emanate dal governo. Al contempo siamo consapevoli del fatto che questa crisi sanitaria produca inevitabili contraccolpi di natura economica sulla cittadinanza tutta. All’uopo chiediamo alla giunta comunale di porre in essere tutti gli atti possibili volti alla sospensione e/o esenzione della riscossione dei tributi locali e dei fitti comunali ed a strutturare misure di contenimento dei tributi comunali per le imprese maggiormente colpite da questa crisi sanitaria ed economica. Si resta in attesa di conoscere le determinazioni che dovrà assumere la giunta comunale con urgenza. Insieme ce la faremo.