Maddaloni. Il sindaco non sospende la fiera settimanale. Ecco il motivo

Il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, si è espresso in merito alla questione posta dai consiglieri comunali di opposizione del Partito Democratico, nella giornata odierna, inerente lo svolgimento della fiera settimanale.

“Non sospenderò la fiera settimanale. Non ci sono i presupposti. Non ci troviamo nella stessa condizione di marzo ed aprile. Il commercio, così come le varie attività produttive, nel primo lockdown sono stati fermi in cambio di ristori e cassa integrazione. Compito del governo centrale è stanziare somme adeguate a compensare i mancati guadagni derivati dal covid. Se questo non accade, non si possono chiudere attività produttive, senza creare prima degli ammortizzatori. Pertanto, il PD dovrebbe rivolgere i quesiti relativi alla fiera settimanale direttamente al governo centrale che ha competenza in materia.”

Intanto, ricordiamo, per completezza di informazione che, mentre scriviamo, la Campania è ancora regione gialla.