Maddaloni/In occasione del Lions Day, domenica 16 aprile, appuntamento con la prevenzione

Il prossimo 16 Aprile ritorna il consueto appuntamento annuale con il Lions Day, giornata che offre visibilità alla più grande organizzazione di club di servizio al mondo, con oltre 1,4 milioni di soci in più di 48.000 club in tutto il mondo.

Una rete globale di volontari la cui opera è incentrata sul service: la solidarietà che risponde ai bisogni concreti di ciascuna comunità attraverso il dono del proprio tempo e della propria energia, nelle specifiche aree di servizio, per aiutare gli altri.

Cinque le aree di servizio – diabete, vista, fame, ambiente, cancro infantile – in cui si concentrano le attività dei Lions.

Con l’intento di far conoscere gli scopi del lionismo, per le vie e nelle piazze di tutta Italia screening medici gratuiti, eventi benefici, incontri, convegni, spettacoli, passeggiate ecologiche e tanto altro organizzato dai vari Club su tutto il territorio nel contesto del Lions Day.

Nel Comune di Maddaloni (CE), in piazza Maria Vittoria, dalle ore 9.00 alle 12.00 sarà possibile effettuare screening gratuiti per la prevenzione in ambito diabetologico e oncologico.

L’appuntamento annuale è promosso dal Multidistretto Lions 108, Leon club Italia, dal Lions International Foundation, dal Governatore del Distretto Lions 108Ya Franco Scarpino e dai Leo, Distretto 108Ya.