Maddaloni. Inizia la fase finale del torneo “Pina vive”

Il memorial “Pina vive”, torneo di calcetto organizzato sapientemente da Antonio Mirotto, si avvia alla fase conclusiva. Delle 12 squadre partecipanti, oggi abbiamo i nomi delle 4 semifinaliste: Fotografare oggi,F C Convitto goldbet e amici di via APPIA .

Prima semifinale lunedì 5 ottobre: Fotografare oggi vs F C Convitto alle ore 21:00; seconda semifinale mercoledì 7 ottobre: Amici di via Appia vs Goldbet alle ora 21.00

Il 9 ottobre, giorno del compleanno di Pina Mirotto, si disputeranno i 2 match finali per il 3° e 4° posto alle ore 20.00 e a seguire la finale per il 1° e 2° posto alle ore 21.00 , che decreterà la squadra vincitrice del torneo

Nella serata finale saranno assegnati anche altri riconoscimenti, insieme alle 4 squadre qualificate: miglior portiere, capocannoniere, miglior giocatore, miglior allenatore e coppa disciplina.

Tutte le partite si disputeranno nella struttura sportiva ASD Calatia di via De Curtis,

Antonio oggi dal suo profilo Facebook scrive commosso: ” Mancano 7 giorni alla finale del tuo primo memorial; è stato un memorial fino ad adesso bellissimo. Voglio dire grazie ai calciatori delle 12 squadre che hanno dato esempio di civiltà e di rispetto nei tuoi confronti e nei confronti della nostra famiglia. Spero che il 9 ottobre ci sarà tanta gente come all’ inaugurazione per darti l’ ultimo saluto. Chiuderò il memorial il 9 ottobre perchè è il tuo compleanno e lo festeggeremo tutti insieme con il tuo ricordo e il tuo sorriso. Voglio ringraziarti per la forza che tu da lassù mi hai dato. Mi manchi Pinuccia”

Noi che lo abbiamo seguito da quando è stato ideato possiamo affermare che nulla è stato lasciato al caso. Antonio Mirotto ha curato tutto nei minimi dettagli, con testa e cuore, con passione mista a sofferenza e commozione. Nessuna sbavatura, nulla fuori posto. Molti maddalonesi hanno piacevolmente trascorso le ultime serate estive all’aperto: la partita è stata l’occasione per incontrarsi con amici e conoscenti in piena sicurezza e passare una serata diversa. Ad Antonio va un plauso anche per questo: per aver creato un evento sportivo di qualità, serio, competitivo e, nello stesso tempo, averlo reso un momento di socializzazione e condivisione.