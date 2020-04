Maddaloni. La “Cappelluccia” organizza la riapertura

La giornata di ieri la hanno dedicata ad attrezzare la chiesa per la riapertura nel rispetto delle norme attuali e delle disposizioni nazionali e regionali. Don Marco e Gioacchino Di Lillo, Presidente del Consiglio Pastorale, dopo la sanificazione della parrocchia, hanno recintato le panche con nastro bianco e rosso, lasciando l’accesso solo ad alcune panche secondo le distanze stabilite.

Considerati gli spazi potranno accedere 6 persone per volta. Un avviso ricorda che possono trattenersi 5 minuti per la preghiera individuale, in modo da lasciare tempo e spazio per tutti.

La diocesi di Caserta ha spedito per via email un nuovo comunicato che da il permesso di riaprire le chiese solo per “brevi” momenti di preghiera personale a condizione che si rispettino scrupolosamente le indicazioni che si trovano nel sito della presidenza del consiglio dei ministri (15 aprile) cioè mantenere l’opportuna distanza di sicurezza non inferiore ad un metro ed evitare assembramenti.

Con il comunicato n.9 del Vescovo di Caserta,

Si stabilisce

Che dal giorno 23 aprile 2020 la riapertura della chiesa solo per una breve preghiera personale.

1. Si può raggiungere il luogo di culto solo vicino casa o lungo il percorso per altri servizi.

2. Bisogna rispettare la distanza di sicurezza.

3. Bisogna essere forniti di mascherine.

4. La sosta deve essere breve e non si deve tornare più di una volta per dare spazio a tutti.

5. È ancora vietato fare assembramenti. Si entra direttamente in chiesa e si esce senza creare gruppetti per la chiacchierata.

6. Le celebrazioni continueranno a porte chiuse.

Programma

Dal lunedì al Sabato

Mattina

Apertura ore 11.00

Chiusura ore 12.00.

(Apre e chiude don Marco).

Pomeriggio

Apertura ore 16.30

Chiusura ore 18.00

(Apre e chiude Mastro Antonio).

La messa resta di mattina sempre a porte chiuse alle ore 10.00 in diretta FB sulla pagina New RADIO NETWORK e attraverso il file audio distribuito nei vari gruppi WhatsApp.

Chiedo gentilmente che nessuno prenda iniziative personali senza il mio permesso e cerchiamo di non essere egoisti rubando spazio ad altri fratelli.

Vi abbraccio tutti e che il Signore ci aiuti a superare questo momento. Don Marco Zuppardi

Gradualmente si ritorna a vivere.