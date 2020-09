Maddaloni. La Dirigente Daniela Tagliafierro fornisce chiarimenti sul caso della docente affetta da coronavirus

Siamo stati contattati telefonicamente dalla Dirigente Scolastica del liceo scientifico “Nino Cortese” di Maddaloni, dott.ssa Daniela Tagliafierro in merito alla notizia apparsa stamane sula nostra testata di una docente dell’istituto affetta da coronavirus.

La preside ci ha tenuto a fare alcune precisazioni in merito alla vicenda, che vi riportiamo di seguito, per completezza di informazioni e per fugare dubbi e paure che,a causa della notizia, avrebbero potuto aleggiare sulla riapertura delle scuole domani. Perplessità che non hanno ragione d’essere e la Dirigente ci spiega perchè:

” La docente contagiata, asintomatica, è stata a scuola per l’ultima volta giorno 10 settembre. In quei giorni chi ha avuto accesso alla scuola lo ha fatto nel pieno rispetto delle regole anticovid: misurazione della temperatura, distanziamento, uso di mascherine e di gel igienizzante. Il giorno 14 la scuola ha ricevuto la comunicazione che la docente risultava positiva la tampone. Prontamente è stato attivato il protocollo previsto dell’ASL. La preside ha contattato il medico competente dott. Schiavone del centro IRIS e la dott.ssa Merola dell’ASL. Sono state inviate la mail via PEC alle ASL di Maddaloni e Caserta, fornendo l’elenco del personale docente ed ATA presente a scuola.

Nessuno di loro è stato contattato dall’ASL per il tampone, perchè, a detta dell’ASL, ci informa la preside Tagliafierro, essendo state rispettate tutte le norme anticovid, non si è ritenuto opportuno sottoporre queste persone a tampone. Tutti avevano fatto già il kit ematico e lo hanno ripetuto dopo l’episodio, risultando tutti negativi.

Infine la preside ha dichiarato che la scuola è stata immediatamente sanificata.”

Questo episodio, il primo verificatosi in città in una scuola, può fare letteratura sulla gestione di un caso covid. Il tutto è stato gestito seguendo i protocolli, senza generare panico e in tempo utile per garantire in sicurezza l’apertura della scuola.