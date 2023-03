Maddaloni, la pianificazione della città delle due torri a “Dietro l’Angolo” sabato 18 alle 11

MADDALONI (Caserta) – Sabato 18marzo 2023 si terrà il terzo appuntamento del 2023 della trasmissione radiofonica “Dietro l’Angolo” con argomento le future opere pubbliche e pianificazione e governo del territorio di Maddaloni. Carlo Scalera, fondatore e conduttore di “Dietro l’Angolo” su New Radio Network sarà affiancato da Luca Ugo Tramontano e con doppio collegamento, quello con il direttore di CasertaFocus Francesco Marino e quello pre alpino da Busto Arsizio, con il #cronistoricomaddalonese Michele Schioppa. La trasmissione sarà sia via FM campano che via web e con app nazionale.

Domani, sabato 18 marzo 2023 protagonisti della trasmissione saranno il consigliere regionale Vincenzo Santangelo e l’Assessore Giuseppe d’Alessandro, e con la partecipazione dell’architetto Romano Bernasconi. Gli ospiti affronteranno il delicato tema delle future opere pubbliche e pianificazione e governo del territorio del Comune di Maddaloni.

L’appuntamento sarà in onda domani mattina sulla frequenza 89,9 MHz dalle ore 11 e circa fino alle ore 12 o 12.30 a seconda degli interventi interni ed esterni.

Alla regia il costante impegno e la professionalità di Enzo Pace e Antonio Sferragatta consentirà la riuscita della trasmissione.

Come di consueto per ascoltare la trasmissione è sufficiente sintonizzarsi in FM sui 89,90 mhz o in streaming su www.newradionetwork.com, dove è possibile seguire anche il live video o attraverso la pagina social face book “new radio network official” al link https://www.facebook.com/NewRadioNet /, con diretta streaming audio/video, mentre chi vuole può intervenire con post sul gruppo social “Dietro l’Angolo” di cui al link https://www.facebook.com/groups/145565835622779/ e telefonando allo 0823 405666.

È possibile, inoltre, scaricare la App New Radio Network che consentirà di ascoltare la diretta dal proprio cellulare.

