Maddaloni. L’esempio dei giovani è una luce nel buio

Stamane un gruppo di adolescenti, semplici amici, che non fanno capo a quanto ci risulta a nessuna associazione o gruppo politico ha scelto di dedicare qualche ora del suo tempo alla propria città.

In maniera autonoma e spontanea si sono organizzati per ripulire la villa comunale di Piazza don Salvatore D’Angelo. La villa che, anche a causa della maleducazione di chi la frequenta, oltre che probabilmente di una manutenzione sommaria, è stata ripulita dai mozziconi, dai rifiuti in plastica e immondizia in generale. Oggi si presenta più pulita e più sicura soprattutto per i bambini che la frequentano. Passanti che hanno visto questi giovani e ci hanno segnalato l’iniziativa ci fanno sapere che questa iniziativa si ripeterà. Noi come cittadini non possiamo che ringraziare questi giovani sensibili, cittadini consapevoli ed attenti. Un esempio per i giovani come loro ma anche per gli adulti, spesso distratti rispetto a questi problemi.