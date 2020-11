Maddaloni. L’opposizione chiede controlli sul territorio

I consiglieri di opposizione del Partito Democratico hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta al sindaco di Maddaloni, rappresentando in essa quesiti che molti cittadini si pongono ormai da tempo. L’ interrogazione riguarda i controlli sul territorio per il rispetto della normativa anticovid, in particolar modo per l’uso della mascherina e l’assistenza socio-sanitaria domiciliare per anziani e disabili.

Di seguito vi riportiamo il testo integrale a firma dei consiglieri Imperia Tagliafierro, Domenico Reitano e Michele Russo.

Oggetto: Interrogazione Gruppo Consiliare “Partito Democratico” ai sensi dell’art. 61 del Regolamento Comunale – Controlli sul territorio – Assistenza domiciliare socio-sanitaria

I sottoscritti Imperia Tagliafierro, Michele Russo e Domenico Reitano, Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare “Partito Democratico” del Comune di Maddaloni,

PREMESSO CHE

Dal 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale ai fini del contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

L’evolversi della situazione epidemiologica sta mostrando l’incremento dei casi sul territorio nazionale e, quindi, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;

Le recenti ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania hanno imposto ulteriori e più incisive misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.

CONSIDERATO CHE

Dall’ultimo dato aggiornato al 07.11 sul sito dell’ASL Caserta, nel comune di Maddaloni risultano 485 casi di positività;

Sempre più frequenti sono le segnalazioni da parte dei cittadini di assembramenti localizzati, soprattutto da parte di giovani, e in generale di mancato rispetto della normativa anti-covid;

CONSIDERATO ALTRESI CHE

Pervengono anche segnalazioni da parte di cittadini risultati positivi e ancora in attesa di esito di tampone o di cure assistenziali;

Di recente è andato in onda un servizio su RAI 3 al programma “Chi l’ha visto’ in cui veniva filmato un anziano signore nel letto del suo domicilio bisognoso di cure e assistenza e completamente abbandonato a sé stesso;

SI INTERROGA IL SINDACO

Al fine di conoscere se:

è stato conferito incarico al comandante della Polizia locale di effettuare continui controlli sul territorio tesi a verificare l’osservanza dei cittadini in merito all’uso della mascherina, eventuali assembramenti e distanziamento interpersonale, oltre a verificare che coloro che siano risultati positivi ed i loro familiari conviventi osservino l’isolamento domiciliare;

è stato previsto un piano straordinario volto ad intensificare tali controlli;

sono stati individuati ad oggi trasgressori e i che misura sono state applicate le sanzioni previste per legge;

è intenzione di codesta amministrazione chiamare in causa forze dell’ordine e protezione civile al fine di implementare le risorse , tenuto conto di carenze in organico della polizia municipale o se è stata individuata una soluzione alternativa per sopperire a tale oggettiva assenza di controlli;

è intenzione di codesta amministrazione attivare il servizio di Assistenza Domiciliare socio-sanitaria o anziani e disabili del Comune di Maddaloni, come già sta avvenendo in altre realtà comunali.

Si chiede di ricevere una risposta scritta ai sensi dell’art. 61 comma 3 del vigente Regolamento, invitando il Sindaco ad una risposta a stretto giro tenuto conto che le disposizioni ministeriali entreranno in vigore già a partire dal prossimo 4 maggio.