Maddaloni. Modalità e calendario della raccolta differenziata

L’assessore all’ambiente Liccardo diffonde ancora una volta il calendario relativo alla raccolta differenziata delle utenze domestiche. Invita, inoltre, calorosamente, la cittadinanza a rispettare lo stesso.

L’invito a rispettare giorni e orari di deposito delle singole frazioni, per migliorare la qualità della differenziata, con conseguente riduzione della frazione indifferenziata che, al momento , si è costretti a raccogliere tutti i giorni per non lasciare cumuli di rifiuti a terra.

Nulla cambia nulla rispetto all’attuale modalità.

Sono soltanto indicati i giorni in cui si DEPOSITA perché da più parti ci è stato rappresentato che andava chiarito ( il vecchio indicava giorno della raccolta). Per esempio, la domenica sera si porta fuori umido, come si è sempre fatto, affinché sia raccolto il lunedì mattina,; il lunedì sera si deposita la indifferenziato per la raccolta del martedì mattina, e così a seguire. Il calendario allegato contiene anche tutte le indicazioni per le utenze domestiche: compreso come conferire ingombranti, RAEE, come e cosa conferire al centro di raccolta. Seguira’ poi calendario specifico per le utenze non domestiche, per le quali comunque viene confermata l’attuale organizzazione del servizio. Infine ci sarà una campagna di sensibilizzazione per tutti in varie modalita’. Nelle prossime settimane questi calendari saranno distribuiti in maniera capillare al fine di raggiungere ogni utenza.