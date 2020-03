Maddaloni. New Radio Network partecipa a “La Radio per l’Italia”

Tra le tante iniziative che si susseguono in questi giorni per tenerci compagnia in queste giornate particolari, merita un posto in agenda questo appuntamento radiofonico a frequenze unificate, ala quale parteciperà anche la radio locale New Radio Network, grazie all’impegno e alla sensibilità del suo eidotre Enzo Di Nuzzo e a tutto lo staff che da diverso tempo collabora con la radio: Carlo Scalera, Morena Servidei, Imma De Rosa, Antonio Sferragatta, Antonio Alì, Enzo Pace, Sergio Solimene, Andrea Barletta, Francesco Pisanti

Per la prima volta in assoluto nella storia della radiofonia italiana, a quasi cento anni dalla trasmissione del primo programma radiofonico, tutte le radio italiane, nazionali e locali, si uniranno VENERDI 20 MARZO per un evento mai accaduto prima: “La Radio per l’Italia”.

Venerdì 20 Marzo alle ore 11:00, trasmetteranno a frequenze unificate, in contemporanea su tutte le piattaforme FM, DAB,streaming online e attraverso l’app, l’Inno di Mameli e altre tre canzoni del nostro patrimonio musicale nazionale.

Newradionetwork sarà presente!

Sintonizzatevi su FM 89.8 o collegatevi in streaming per ascoltare tutti insieme.