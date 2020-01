Maddaloni. Open day e iscrizioni in corso per le scuole di via Feudo e Montedecoro

Le scuole riaprono dopo le vacanze di Natale e già sono in pieno fermento per le iscrizioni. Ogni scuola prepara il proprio Open day e nell’ Istituto Comprensivo “Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni” le iniziative si distribuiscono coinvolgendo tutti i plessi in giorni diversi.

Martedì 21 gennaio, a partire dalle 16,30 sarà la volta dei plessi di scuola dell’ Infanzia e Primaria di via Feudo e di Montedecoro, entrambi appartenenti alla presidenza della dott.ssa Rosa Suppa, che da due anni ha ridato nuova linfa a questo istituto, arricchendolo con progetti che toccano i vari settori della conoscenza, in modo tale che , alunni di diverse fasce di età e con interessi diversificati, possano trovare i loro ambiti di interesse in cui cimentarsi e/o approfondire aspetti della didattica in cui sia opportuno un rinforzo ulteriore.

L’occasione per toccare con mano il lavoro che quotidianamente si svolge è proprio il momento dedicato dell’Open day. Quest’anno sarà strutturato per attività che si svolgeranno nei laboratori presenti nell’edificio scolastico, ovvero ceramica, informatica-linguistico, scientifico, musicale, biblioteca, palestra. All’ interno dei suddetti laboratori sono state previste anche attività con i bambini di 5 anni guidati dalle docenti della primaria e dai compagni più grandi che assumeranno il ruolo di tutor. Le docenti della scuola dell’infanzia accompagneranno i piccoli ospiti nell’edificio di via Feudo dove saranno suddivisi per gruppi e condotto presso i vari laboratori.

Al momento anche gli alunni che si iscriveranno a Montedecoro saranno temporaneamente ospitati in questa sede, ma nelle sezioni a loro destinate, poichè pare ci si stia attivando finalmente per iniziare i lavori e restituire quanto prima la scuola a questo quartiere. Intanto la Dirigente Suppa si sta impegnando anche per far riattivare il servizio di trasporto scolastico per i suoi piccoli alunni. In questo modo, durante il periodo di attesa, non ci saranno disagi per le famiglie residenti nell’area di Montedecoro.

Il percorso si concluderà intorno alle 19, 00 con un piccolo buffet nel locale mensa.