Maddaloni: Operatori ecologici pronti allo sciopero

Gli operatori ecologici in città sono in stato di agitazione da circa una settimana. Come vi avevamo già informati ( leggi anche : https://www.belvederenews.net/maddaloni-diritti-negati-agli-spazzini-minacciano-di-insorgere/), gli stessi lamentano carenze da parte delle ditta nel pagamento, nell’erogazione dei buoni pasto e nel rifornimento dei dispositivi di protezione individuale.

Tengono a sottolineare di essere al corrente che il comune paga con puntualità la ditta Buttol S.r.l. , che è deputata alla gestione dei rifiuti. A quanto pare la ditta non è altrettanto puntuale con loro.

Continueranno pertanto a lavorare a singhiozzo e, se non ci saranno miglioramenti, passati i dieci giorni come da prassi, annunciano già lo sciopero.

La situazione si farebbe molto critica, considerando anche che le giornate sono più calde e da lunedì non ci saranno più restrizioni sulle uscite. Per cui sarebbe un ritorno alla normalità con tanto di immondizia in strada. Uno scenario per nulla roseo.