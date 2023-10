Nel pomeriggio di oggi i residenti di via Matilde Serao hanno notato qualcosa di strano.Un dei pali della pubblicità illuminazione si é piegato sulla strada. L’incidente ha destato molta preoccupazione, perché si dia il caso che il palo cadendo si sia schiantato su un auto, essendo una via pubblica c’è la possibilità che non si regga in equilibrio del tutto e potrebbe precipitare bloccando la strada.

In attesa dei soccorsi.