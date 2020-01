Maddaloni. Sabato l’Open Day di via Roma

Tutto pronto all’IC Maddaloni 1-Villaggio.

Sabato 18 gennaio, a partire dalle 9:30, la scuola di via Roma,14, è aperta !!!

Accoglienza musicale, premiazioni e particolari menzioni dei concorsi scolastici, presentazione dell’Offerta Formativa, quest’anno particolarmente ricca, partecipata ed inclusiva, e poi tanti laboratori ed attività a classi aperte, e, naturalmente la presentazione, dal vivo, di P.O.N., Scuola Viva e Scuola di Comunità.

Sarà possibile visitare la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, prendendo parte alle attività laboratoriali ed artistiche in corso di svolgimento. La Scuola Secondaria aprirà le sue classi ed in particolare il Laboratorio Orchestrale della sezione ad Indirizzo Musicale.

La Dirigente Scolastica, Annalisa Lombardi, sarà lieta di incontrare le famiglie che, naturalmente, avranno la possibilità di accedere agli Uffici di Segreteria e consultare l’ “Info Point” Iscrizioni 2020/2021.