Maddaloni. Santa Margherita sanificata riapre ai fedeli

La chiesa di Santa Margherita nel pieno centro storico, una delle più antiche di Maddaloni, è stata stamattina completamente sanificata ed è pronta a riaprire le porte ai fedeli per la preghiera individuale così come stabilito, per cinque minuti e mantenendo le opportune di stanze di sicurezza.

L ‘oratorio e la chiesa sono statti prima disinfettati e poi sanificati.

L’impegno di don Antimo per i suoi fedeli non si è interrotto durante il lockdown. Ha continuato a celebrare messa on – line e ha profuso il suo impegno nella Caritas, che, in qualità di vice direttore, lo ha visto coinvolto in questo periodo di un maggior aggravio di responsabilità e di lavoro.

Un impegno indispensabile vista la difficoltà in cui versano tanti nuovi poveri, che hanno bisogno di aiuto in questa fase temporanea di stallo. Per chi volesse contribuire ad aiutare la Caritas riportiamo gli estremi per effettuare donazioni e i contatti per informazioni e collaborazioni..