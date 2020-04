Maddaloni. Stasera nuovo intervento di disinfestazione

Continuano gli interventi di igienizzazione di vario tipo e realizzati da diversi enti.

Dopo la sanificazione di ieri a scopo volontario grazie ai mezzi dell’ACI e ad alcuni imprenditori del territorio, stasera sarà il turno dell’ASL.

Si provvederà alla disinfestazione e disinfezione del territorio comunale con 4 equipaggi e con l’ausilio delle guardie ambientali volontarie.

A partire dalle ore 21.00 gireranno per la città i mezzi per nebulizzare prodotti disinfettanti per effettuare una disinfestazione adulticida associata alla disinfezione. L’intervento sarà fatto dalla Ditta Ecosan in modo completamente gratuito.

Si consiglia cautela: evitare di stare sui balconi, anche se si tratta di prodotti che l’ASL usa abitudinariamente. Domani mattina alle 7.00 la Buttol Srl, ditta che si occupa della raccolta rifiuti, laverà e disinfetterà di nuovo le strade cittadine. Lavaggio e disinfezione saranno poi sospese per le festività pasquali e riprenderanno regolarmente martedì.