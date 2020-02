Maddaloni. Talenti locali emergenti: il nuovo genio del marketing Roberto Delle Cave

Oggi facciamo due chiacchiere con Roberto Delle Cave, giovane talento della provincia di Caserta che è riuscito, grazie alla sua tenacia, all’amore per il digital e alla profonda conoscenza del marketing, a portare al successo numerose imprese locali. Classe ‘94, Roberto muove i suoi primi passi come consulente telefonico, diventando successivamente il più giovane direttore commerciale campano in TicketClub; azienda di couponing italiana. Un percorso ricco di traguardi e vittorie, che ha fatto sì nascesse il desiderio di un progetto comune con i suoi amici e colleghi Giuseppe Della Ventura e Giovanni Di Francesco, portandoli all’avvio di un’agenzia di marketing. “Se non ci sei tu c’è la concorrenza”- una delle frasi che il giovane imprenditore ripete come un mantra. L’azienda, Remote Studios, in poco tempo ha raggiunto risultati tangibili portando al successo molte imprese locali. Ciò che spera Roberto con le sue parole, è di riuscire ad incoraggiare gli imprenditori locali che scelgono di restare al sud, li sprona a lottare con le unghie e con i denti per arrivare al loro scopo. Il suo consiglio è di focalizzarsi sempre sugli obiettivi non tralasciando il potenziale che posseggono ormai i social e tutto il mondo della comunicazione. Il mio compito è di aiutare l’imprenditore che ha fame di successo a raggiungere i suoi obiettivi e preferisce alle scuse, i fatti”- conclude il nuovo genio del marketing campano.