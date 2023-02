Maddaloni, torna la trasmissione di informazione e approfondimento “Dietro l’Angolo” di New Radio Network

MADDALONI (Caserta) – Sabato 4 marzo 2023 torna la più chequarantennale trasmissione radiofonica “Dietro l’Angolo” su NewRadio Network, fondata diretta e condotta da Carlo Scalera, inquesta edizione affiancato, come gradito ritorno,dall’ambasciatore della maddalonesità Luca Ugo tramontano econ doppio collegamento con il direttore di CasertaFocusFrancesco Marino e quello pre alpino, ovvero quello telefonico daBusto Arsizio, con il #cronistoricomaddalonese MicheleSchioppa, via FM campano, ovvero via web e app nazionale.

Come da tradizione il ritorno, dopo qualche anno di pausa, salvoedizioni speciali, dell’appuntamento settimanale costituisce unmomento importante per l’informazione e il confronto delterritorio e l’interlocuzione con i protagonisti dello stesso.Dunque, il ritorno di “Dietro l’Angolo”, il programma radiofonicodi fatti, notizie, attualità ideato e condotto da Carlo Scalera, conLuca Ugo Tramontano, in onda su New Radio Network, è degnodi nota e va divulgato, anche per consentire agli abitualiradioascoltatori della trasmissione di potersi sintonizzare.

Era già nell’aria che un possibile appuntamento “specialeelettorale” in onda sulla frequenza 89,8 MHz ma con la puntata disabato 4 marzo 2023 prende il via, secondo una pressochéordinaria programmazione settimanale, il ritorno di “Dietrol’Angolo”. L’appuntamento è previsto nella mattinata del sabatodalle ore 11 e circa fino alle ore 12 o 12.30 a seconda delletematiche.

Sicuramente gli eventi ultimi di rilievo locale, regionale enazionale animeranno il dibattito partendo dalle prossime elezioniamministrative locali da qui, in via esclusiva, sabato 4 marzo 2023l’intervento del primo cittadino uscente, Andrea De Filippo,sindaco di Maddaloni. La presenza del primo cittadino diMaddaloni diventa un elemento importante in considerazione delfatto che tradizionalmente i primi cittadini erano ospiti quasi fissie graditi nel salotto di Carlo Scalera e sempre pronti a raccontarelo sviluppo della città e disponibili al confronto con i video radioascoltatori.

Alla regia il costante impegno e la professionalità di Enzo Pace eAntonio Sferragatta consentirà la riuscita della trasmissione. Delresto è noto il loro impegno efficiente, efficace e volontario perchéamano la radio.

Giunge un doveroso plauso a Enzo Di Nuzzo, patrono di NewRadio Network, per il grande sforzo economico per tenere la radioa passo con i tempi e per la sua azione per l’informazione pulita ela buona musica da quasi cinquant’anni.

Come di consueto per ascoltare la trasmissione è sufficientesintonizzarsi in FM sui 89,80 mhz o in streaming suwww.newradionetwork.com, dove è possibile seguire anche il livevideo o attraverso la pagina social face book “new radio networkofficial” al link https://www.facebook.com/NewRadioNet /, condiretta streaming audio/video, mentre chi vuole può intervenirecon post sul gruppo social “Dietro l’Angolo” di cui al linkhttps://www.facebook.com/groups/145565835622779/ etelefonando allo 0823 405666.

È possibile, inoltre, scaricare la App New Radio Network checonsentirà di ascoltare la diretta dal proprio cellulare.

Appuntamento, dunque, sabato 4 marzo 2023 alle ore 11 su NewRadio Network.