Maddaloni. Villa comunale in festa

“Villa Jano Pacifero in Festa”

Dopo l’accensione dei Fari in Villa Jano Pacifero in attesa di ristrutturazione generale di tutte le aree a Verde della Città ,

Domenica 23-2-2020 alle ore 16.00 sarà tenuta la prima Manifestazione in Villa in Occasione del Carnevale . Il Comitato Pro Lourdes Villa Jano Pacifero, Associazione nata 24 anni fa Voluta de Vincenzo Bove, Con il Presidente D’Angelo Michele ha organizzato l’ennesima manifestazione del ” Carnevale in Villa” Raduno di Bambini in maschera che saranno premiati con attestati di partecipazione.

Inoltre per il giorno 29 Febbraio alle ore 16.00 sarà celebrata una Santa Messa

antistante il monumento della Madonna di Lourdes anche questa organizzata dal

Comitato Pro Lourdes. Vincenzo Bove ha dichiarato che la Villa Jano Pacifero

ritornerà ad essere il Fiore all’occhiello della città di Maddaloni