Manca poco e Montedecoro riavrà la sua scuola

Maddaloni -A breve ritornerà la scuola a Montedecoro., anche grazie e alle continue sollecitazioni della Dirigente Scolastica Rosa Suppa, che non ha mai smesso di impegnarsi per restituire ai suoi alunni l’edificio scolastico. L’Ufficio Tecnico del comune di Maddaloni ha infatti già redatto il progetto. L’istituto, chiuso nel 2015, ha ottenuto un indennizzo di 475mila euro dalla Generali Assicurazioni, con cui aveva attivato la polizza. Con delibera del 13 gennaio 2021 la giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe D’Alessandro, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione con miglioramento ed adeguamento sismico della scuola di Montedecoro, il cui importo totale ammonta a 1,5 milioni di euro. L ‘amministrazione De Filippo ha più volte dichiarato che riaprire questo istituto e tra le sue priorità, ed oggi anche i fondi del PNRR potranno dare una spinta ulteriore affinché il progetto si realizzi. L’edificio deve essere abbatutto e ricostruito e finalmente i bambini e le famiglie della periferia est di Maddaloni avranno per loro una scuola nuova e sicura.

Intanto in questi anni gli alunni di questa area della città hanno continuato a frequentare la scuola nei locali della sede centrale di appartenenza, poco distante, a via Feudo. L’attesa è sempre più breve e per il prossimo anno ci si augura di poter tagliare il nastro.