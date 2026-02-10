Manovale della serenità il primo incontro dell’Ordine dei Medici

“MANOVALE DELLA SERENITÀ” CON DOMENICO DELLE CURTI

AL VIA LA RASSEGNA “MEDICINA È CULTURA” DELL’ORDINE DEI MEDICI DI CASERTA

14 FEBBRAIO 2026 – ORE 9 ORDINE MEDICI CASERTA

Sarà “Manovale della serenità” di Domenico Delle Curti il tema del primo incontro della rassegna “Medicina è cultura”, promossa dalla Commissione Senior, Servizi e Cultura dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 febbraio all’Auditorium dell’Ordine, in via Bramante 9 a Caserta. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del presidente Carlo Manzi e del referente interno della Commissione Senior Pietro Paolo Scalzone. L’introduzione dell’evento sarà affidata a Enzo Battarra, coordinatore della Commissione. Seguirà il dialogo con l’autore Domenico Delle Curti, medico psicoterapeuta. A moderare l’incontro sarà la giornalista Maria Beatrice Crisci.

Il presidente dell’Ordine Carlo Manzi sottolinea: «Per la prima volta l’Ordine ha attivato una Commissione dedicata allo studio delle esigenze dei medici in quiescenza e alla promozione delle attività culturali. L’obiettivo è quello di aprire l’Ordine a un confronto più ampio, capace di andare oltre l’aspetto strettamente tecnico della professione. Una visione integrata della medicina come espressione culturale e civile, attenta non solo alla cura, ma alla persona e al contesto in cui vive».“Medicina è cultura” è una rassegna di incontri monotematici pensata come percorso di riflessione e approfondimento, finalizzato a valorizzare il dialogo tra sapere medico, dimensione culturale e istanze sociali della comunità.