Maradona Jr e tanti ospiti per un grande evento di solidarietà

Cervino – Due parole e una sola grande emozione: Christmas together. Attesa a Cervino per festeggiare il Natale con il figlio di Diego Armando Maradona e tanti altri artisti nel segno della musica e dell’arte.

Tutto pronto per Christmas together, l’evento che vede Uniti nel segno della solidarietà le associazioni Cermes for, Solidarietà cervinese e Donare è amore in collaborazione con L’assessorato alle politiche sociali del Comune di Cervino, che si terrà sabato 17 dicembre alle ore 19:00 in piazza Vittorio Emanuele III di Cervino, in una serata che si prospetta ricca di emozioni, tanti ospiti, nonché autorità e big tra cui Maradona junior.



Non mancheranno momenti artistici e culturali. Ma la protagonista assoluta dell’evento sarà la “solidarietà”, infatti il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza per l’acquisto di materiale di cancelleria per i piccoli studenti della scuola Vincenzo Pascarella Ecole del Benin, sarà presente infatti anche il Console del Benin, Giuseppe Gambardella.

La serata si aprirà con il Tenore cross over GAMBI GIUSEPPE, per poi seguire con un Quintetto di Natale, regalandoci un suggestivo spettacolo dal vivo capace di offrire la più bella musica italiana e non, con arrangiamenti moderni del maestro Antonio Bocchino e della sua band.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Caserta dal Consolato del Benin e del Comune di Cervino.

Presentano la serata Mariarosaria Ruotolo e Marciano Grazia.

Collaborano all’iniziativa con attività di faundrising APS Pro Loco Messercola Forchia, Pro Loco Cervino, Associazione Pirandello, Associazione Dr Carlo Piscitelli e MarGin, azienda produttrice di un gin ad infusione, interamente ideato e prodotto in Italia.

Le associazioni promotrici dell’evento sono soddisfatte dalle adesioni che stanno arrivando per progetto, a testimonianza della sensibilità della cittadinanza verso le attività di solidarietà e di beneficenza.