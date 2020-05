MARANO DI NAPOLI: Carabinieri denunciano 37enne per truffa

MARANO DI NAPOLI – I Carabinieri della sezione radiomobile (N.O.R.M.) di Marano hanno denunciato per truffa ai danni di un’anziana un 37enne del posto già noto alle FF.OO.. I militari hanno notato la donna in strada, da sola e in lacrime.

Uscita per acquistare un farmaco, era stata avvicinata da uno sconosciuto che si era offerto di andarci personalmente. Grata per il gesto solidale, la donna gli aveva affidato i 25 euro sufficienti all’acquisto e solo dopo qualche minuto, non vedendolo più tornare, aveva capito di essere stata raggirata.

I militari, dopo aver acquistato il farmaco alla donna, hanno ricostruito il percorso del truffatore, identificandolo e denunciandolo.