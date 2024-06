Maratonina di San Nicola : esclusi i Juniores . La protesta di Vincenzo Alizieri

San Nicola La Strada . Domenica 2 giugno 2024 si è tenuta a San Nicola la Strada la 20esima edizione della ” Maratonina ” , una gara podistica di 9,999 km organizzata dalla dall’ A,S,D. Atletica San Nicola.

All’evento hanno partecipato tantissime persone che si sono riuniti al largo rotonda alle ore 7,30 per poi misurarsi su un percorso unico cittadino di 9,999 km , veloce e pianeggiante , accuratamente misurato e segnalato e ideale per ottenere prestazioni su tale distanza.

Tutto sembrava essere andato nel verso giusto fino a quando non ci ha contattato Vincenzo Alizieri , un uomo di 46 anni molto attivo nel sociale e con una nota passione per lo sport .

” Non riesco davvero a comprendere perchè la società organizzatrice dell’ evento ha escluso dalla gara ragazzi che potevano tranquillamente partecipare- ha dichiarato – si parla tanto di giovani e poi ad una gara agonistica cosi importante ,per regolamento , si escludono proprio quest’ultimi . E’ una vita ormai che mi sono dedicato al sociale – ha continuato – alleno e nel mio piccolo cerco di far avvicinare i più’ giovani allo sport , a mio avviso ,unica “medicina” utile per allontanarli dai social o peggio ancora dalla droga . Nel caso specifico , ho provveduto ad iscrivere alla ” Maratonina” un mio allievo 17enne con tanto di certificato medico , regolarmente iscritto alla FIDAL ( Federazione Italiana Atletica Leggera ) con tanto di consenso a partecipare dai genitori e dalla stessa F.i.d.a.l..Con molto rammarico abbiamo appreso solo successivamente che la società organizzatrice dell’evento aveva escluso dalla partecipazione i ragazzi -categoria Juniores. La mia – conclude Alizieri- non vuole essere una polemica ma solo un punto di riflessione . Non comprendo perchè ” inventarsi ” l’ esclusione di ragazzi da una gara alla quale potevano tranquillamente partecipare , si parla tanto di inclusione , di sport , e poi si decide di tenerli fuori . Basti pensare che il giovane in questione ,solo la settimana prima del 2 giugno ,aveva gareggiato egregiamente ad una maratona di 5 km svoltasi a Marcianise. Chiudo qui questa riflessione e aggiungo che per mia piccola protesta ho deciso di non partecipare alla ” Maratonina – Città di San Nicola” pur essendo regolarmente iscritto ”