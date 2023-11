Marcianise. Al Liceo Quercia riparte la rassegna ” Incontro con l’Autore”.

Marcianise. Al Liceo ” Federico Quercia”, di cui e’ Dirigente Scolastico il Dott. Diamante Marotta, ha riaperto i battenti la fortunata rassegna “INCONTRO CON L’AUTORE” finalizzata ad avvicinare gli alunni alla narrativa tramite l’incontro con l’autore ed a promuovere un clima di ascolto e di libera espressione, la comprensione nella lettura, e ad individuare sentimenti ed emozioni .

Ad aprire la rassegna, lunedi’ 6 novembre 2023, a partire dalle ore 15.30, presso l’Aula Magna del ” Quercia”, e’ stata la Dirigente Scolastica Angela Procaccini che si e’ confrontata con la motivata platea di studenti e docenti sulle tematiche e problematiche evidenziate nella sua ultima opera ” Il Silenzio degli Adolescenti” pubblicato da Graus Editore.

A dare inizio ai lavori e’ stato il Dirigente Scolastico Diamante Marotta che, ha portato alla speciale ospite e alla gremita platea i saluti dell’intera comunita’ del Liceo ” Federico Quercia”. Lo svolgimento dei lavori e’ stato sapientemente moderato dal Collaboratore Vicario Prof. Pasquale Delle Curti.

L’evento e’ stato organizzato dal Dipartimento di Lettere del Liceo ” Federico Quercia” di cui e’ coordinatrice la Prof.ssa Maria Delle Curti che ha accolto Angela Procaccini insieme con i Docenti Proff.Francesca Blosio,Rossella Cannoletta, Raffaela Cecere, Angelo Credendino, Maria Adelaide Cusano, Monica De Biase,Assunta Improda, Francesca Moschetti, Marta Piccolo,Rosaria Racioppoli. Presente,altresi’,in via amicale, la Dott.ssa Raffaella Pugliese.A curare il suono il tecnico Michele Bencivenga.

Un incontro coinvolgente nel quale l’Autrice ha saputo rendere protagonisti i tantissimi studenti presenti, per l’appunto adolescenti,che si sono confrontati sulle varie tematiche affrontate e legate tra di loro dal silenzio dei ragazzi, ovvero, il filo conduttore dei vari racconti di Angela Procaccini, in cui si intrecciano profili emotivi singolari, unici, che trovano la forza di reagire alle ansie della vita, liberandosi dalle proprie paure.

Perché in una società tecnologicamente avanzata, la civiltà umana e culturale non corrisponde in modo adeguato? Perché i nostri ragazzi spesso vacillano, si disorientano, si deprimono o si elettrizzano in modo esasperato? Perché gli adulti non riescono più a comunicare con loro su un piano di reciproco rispetto, di apertura confidenziale, di sana intesa? Queste le domande che nel convegno sono state analizzate dall’Autrice Angela Procaccini e dalla folta .platea.

“ Osservo i numerosi “esperti”- ha dichiarato la Dirigente Scolastica- che si danno da fare per portare avanti teorie interpretative, spesso suggestive e profonde… ma pur sempre

teorie. È difficile capire i ragazzi, è difficile entrare nei meandri della

loro psiche, della loro coscienza, del loro cuore”.

Soddisfatto per la riuscita dell’evento il Dirigente Scolastico Diamante Marotta il quale ha cosi’ dichiarato:” Oltre che di crisi adolescenziale, è comune sentir parlare di disagio adolescenziale. Tuttavia, viste le suddette premesse, oggi, più che di crisi e di disagio adolescenziali, ci sembra più veritiero parlare di una società in crisi, di una società a disagio; dunque, di crisi e di disagio

come caratteristiche intrinseche non degli adolescenti, bensì della stessa società contemporanea, in cui anche i giovani hanno dovuto imparare, in un modo o nell’altro, a stare. Il disagio, in questa prospettiva diviene una sorta di condizione appresa e, in quanto tale, oggetto di intervento da parte dell’istituzione scolastica”

Angela Procaccini e’ stata insignita del Premio Terre di Campania 2022 patrocinato dall’Università degli studi Federico II di Napoli e dalla Città Metropolitana di

Napoli per l’impegno negli ambiti della Legalità, della Cultura, della Formazione e della Solidarietà, nei quali ha raggiunto traguardi con cui ha tenuto alti i valori della migliore tradizione napoletana, ritenuti motivo di vanto per la regione Campania.