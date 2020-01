Marcianise – Al via domenica 12 gennaio lo show “Favola” dell’hair-stylist Francesco Moretta

MARCIANISE – Si preannuncia sorprendente e indimenticabile lo show che andrà in scena la prossima domenica, 12 gennaio 2020, presso i locali del “Cafeina eat” di Marcianise a partire dalle ore 19:30. La firma è quella di Francesco MORETTA, giovane hair-stylist che annualmente delizia il suo pubblico – in primis le sue donne, come lui stesso ama sottolineare – con eventi artistici a tutto tondo dove dimostra la sua personalissima crescita professionale e l’evoluzione del suo estro creativo.

Il reiterato successo si fonda oltretutto sulla indiscussa capacità di selezionare accuratamente di anno in anno partner affidabili e affermati: dallo stilista Ferdinand concept, le cui creazioni vestiranno le bellissime modelle, al fotografo Nino Caputo e al florist Pasquale Brandello. La sfilata che vedremo domenica e che avrà come fil rouge il fantastico mondo delle favole è la tappa di un percorso avviato quattro anni fa tra idee creative avvincenti che, però, ci permettono di leggere in filigrana la stessa impronta interpretata ogni volta in forma sorprendente.



In fondo, per dirla con Carla Fendi, “la bellezza nasce solo dalla ricerca della perfezione”.