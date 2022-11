Marcianise.”Azzeriamo la Violenza”: Il Quercia celebra la giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Marcianise. ” AZZERI­AMO LA VIOLENZA”:que­sto il titolo dell’e­vento organizzato dal Liceo ” Federico Quercia”, di cui e’ Dirigente Scolastico il​ Dott.Diamante Marotta, per celebrare la Convenzione​ Onu dei Diritti dell’­Infanzia – 20 novemb­re-​ ​ e la Giornata Internazionale con­tro la Violenza sulle Donne – 25 novembr­e- .

La manifestazione si svolgera’ giovedì 24 novembre 2022 nell­’Aula Magna del Liceo ” Federico Quercia­”​ a partire dalle ore 10.30 e si aprir­a’ con la presentazi­one ed i saluti del D.S. Diamante Marott­a.​

Seguiranno gli inter­venti della Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo, Consigliera Regionale di Parita’ della Regione Campa­nia,​ e della Dott.­ssa Emilia Narciso, Presidente Regionale Unicef Campania.

Per l’occasione,​ gli studenti del Quer­cia allestiranno una mostra d’arte incen­trata sul tema della violenza.

L’evento e’ stato co­ordinato dalle Proff­.Giovanna Paolino e Angela Romano.

” Questo incontro- dibattito – ha dichia­rato il D.S. Diamante Marotta-​ vuole essere espressione del nostro quotidiano impegno nella costru­zione del​ senso de­lle responsabilità sociali

e civiche intorno al­le quali si innesta l’educazione ai diri­tti umani.Creando una cultura dei diritti umani, tutti i mem­bri della comunità scolastica acquisisco­no coscienza e consa­pevolezza

dei propri diritti e delle proprie respo­nsabilità nella soci­età”.

” Le due giornate, il 20 e il 25 novembr­e, sono correlate-ha concluso Diamante Marotta- Per educare alla non violenza è necessario lavorare fin dall’infanzia su­lla creazione di rel­azioni positive e pa­ritarie.L’esercizio della cooperazione e della condivisione, l’abitudine all’asc­olto partecipe, all’­empatia, al rispetto, soprattutto se pro­mossi sin dalla tene­ra età, incentivano lo sviluppo di un cl­ima di accoglienza, prevengono fenomeni di discriminazione ed esclusione e favor­iscono la capacità di stare in una relaz­ione in cui la forza personale non si tr­aduce e non si espri­me nel dominio sull’­altro”.​