Marcianise. Il Liceo Quercia alla fase regionale dei “ Campionati studenteschi di Cross Fidal”

Marcianise. Nella giornata di giovedì 23 febbraio 2023, il Liceo Sportivo

“Federico Quercia” si e’ aggiudicato l’accesso alla fase Regionale dei

“Campionati Studenteschi di Cross FIDAL” fase Provinciale CASERTA.

La competizione sportiva si e’ svolta a Bellona, presso la Tenuta Villa

Cuccoli, e l’istituto, guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta, si e’ classificato al primo posto sia nella categoria ALLIEVI sia

nella categoria ALLIEVE.

A coordinare l’attivita’ degli studenti, che ha avuto come protagonista

la disciplina dell’Atletica Leggera, il Dipartimento di Scienze Motorie del

Liceo ” Federico Quercia” composto dai Proff. Anna Costagliola, Andrea Luciano, Giovanni Crispino, Rita Bifulco e Orsola Amico.

Questi gli allievi che hanno ottenuto un così importante risultato:

Categoria .ALLIEVI:

1° classificato Cecere Giuseppe – 3° classificato Corcione Antonio- 5°

classificato Biello Cristian- 10° classificato Petri Pietro

Categoria ALLIEVE: 2° classificata PezzaSabrina- 3° classificata Garofalo

Francesca-5° classificata Diodato Cristina e Piccirillo Eliana.

“Siamo molto orgogliosi di questi nostri studenti ai quali va il nostro

plauso per l’impegno e per la costanza- ha dichiarato il Dirigente

Scolastico Diamante Marotta– Lo sport , oltre a diffondere i valori della

solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che

sono i principi fondanti di ogni società sana, rappresenta uno

straordinario strumento per costruire competenze trasferibili in altri

contesti di vita. Questo e’ il risultato di un eccezionale lavoro di

squadra che conferma come lo sport svolga un ruolo importantissimo nella

formazione, nello sviluppo e nell’educazione”.

Un ringraziamento particolare alla FIDAL – COMITATO PROVINCIALE di

CASERTA, al Tecnico Giuseppe Pino Romano e ad Angelo Garofalo ed all’

Amministrazione Comunale di Bellona.