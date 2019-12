Marcianise – Promulgato il divieto di far esplodere i “botti”, previste multe da 25 a 500 euro

MARCIANISE – Con D.P.R. del 7 novembre 2019, il Presidente della Repubblica ha provveduto alla nomina del dott. Michele LASTELLA, Vice prefetto, quale Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell’Amministrazione comunale di Marcianise. Uno degli ultimi provvedimenti approvati dal Commissario Straordinario riguarda l’Ordinanza sindacale nr. 8 del 23 dicembre 2019 avente per oggetto: “Divieto di vendita ed utilizzo di articoli pirotecnici”.

Con la emanazione di detta Ordinanza, il dr. Lastella ha ritenuto di dover tutelare, con particolare riferimento alle persone ricoverate presso strutture ospedaliere nonché di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l’accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici, senza dimenticare i nostri amici a quattro zampe nonché il fatto che l’impiego di alcune tipologie di articoli pirotecnici lasciati incombusti sul suolo pubblico, soprattutto petardi di grosso calibro e razzi, hanno, in passato, determinato il ferimento di persone, in particolare tra i minori di età.



Pertanto, ha vietato l’utilizzo di: articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo ad una distanza inferiore a m. 200 da Ospedali, Case di Cura, Case di Riposo, ricoveri zootecnici per la tutela degli animali d’affezione (canili, etc); articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo in prossimità di: cassonetti di raccolta rifiuti, aree di deposito rifiuti, in presenza di sostanze e depositi di materiale infiammabile, scuole, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti in aree pubbliche;



articoli pirotecnici, diversamente da quanto prescritto in etichetta, in luoghi pubblici, luoghi privati aperti al pubblico, in luoghi privati laddove possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o privati appartenenti a terzi non consenzienti; nonché la vendita di articoli pirotecnici di categoria europea F4 (IV cat. Italiana) definiti articoli pirotecnici di uso professionale, non vendibili presso esercizi di minuta vendita anche se in possesso di licenza di polizia (DM 16agosto2016), e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti del tipo “petardo” con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (COBRA, LUPO 26, BLACK THUNDER, BOMBER 77 E SIMILARI).



Tuttavia, il Commissario Prefettizio ha anche stabilito che si possono utilizzare alcuni tipi di artifizi pirotecnici per il periodo dal 31dicembre sino alle ore 3:00 dell’1 gennaio 2020, sempre rispettando le prescrizioni delle minime distanze di sicurezza. La violazione delle disposizioni presente nella predetta Ordinanza sindacale sono previste sanzioni amministrative che vanno da 25 a 500 euro oltre al sequestro del materiale esplodente nonché la revoca o la sospensione delle autorizzazioni di polizia.