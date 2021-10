Marcianise – Rave party abusivo in nottata organizzato all’interno di un capannone, nella zona industriale, questo quanto accaduto a Marcianise. I partecipanti, circa un ottantina, si erano dati appuntamento per l’organizzazione di questo rave a quanto pare anche in spregio alle recenti normative covid 19.

Sull’episodio riportiamo l’intervento del sindaco della città marcianisana Antonello Velardi che ha rilasciato qualche dichiarazione sull’accaduto “Un rave party è stato organizzato nella tarda serata di ieri, all’interno di un capannone abbandonato nella zona industriale di Marcianise. L’iniziativa è stata bloccata poco dopo dai carabinieri e dalla Polizia che è intervenuta tempestivamente, sulla scorta di un’attenta attività investigativa. L’intervento è proseguito per tutta la notte.

I partecipanti – circa un’ ottantina di persone – sono stati tutti identificati e sono stati allontanati, accompagnati fuori Comune. Alcuni di loro sono stati denunciati. I partecipanti – provenienti anche da fuori regione – non sono segnalati in zona, a conferma che l’attività di controllo delle forze dell’ordine è stata molto efficiente. Vivo è ancora il ricordo del rave party svoltosi nei mesi scorsi in provincia di Viterbo, con l’inevitabile coda di polemiche per i danni provocati.