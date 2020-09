Marcianise va al ballotaggio

Ballottaggio a Marcianise, il comune in provincia di Caserta, nel quale la tornata elettorale non si è ancora conclusa. A Marcianise il ballottaggio vedrà opporsi, come cinque anni fa, Dario Abbate e l’ex sindaco, Antonello Velardi, le cui dimissioni nell’ottobre 2019 successive alla sfiducia dei consiglieri provocarono l’arrivo del Commissario prefettizio.

È quanto ha stabilito il primo turno di votazioni che ha visto il candidato sindaco del Partito democratico sfiorare le 8mila preferenze, con un vantaggio di circa 400 voti sul giornalista, ex sindaco, sfiduciato nell’ottobre 2019. Alle loro spalle c’è la sorpresa di giornata: Alessandro Tartaglione che si attesa in terza posizione con un ottimo 11%, davanti ad Antonio Tartaglione (9%), Anna Arecchia (7%) e Gaetano Marchesiello (5,9%), che sono rimasti sempre molto distanti.

ULTIMO AGGIORNAMENTO:

ABBATE 7115 – 34%

VELARDI 6759 – 32,30%

ALESSANDRO TARTAGLIONE 2459 – 11,75%

ANTONIO TARTAGLIONE 1895 – 9,05%

ARECCHIA 1453 – 6,94%

MARCHESIELLO 1243 – 5,89%