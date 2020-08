Marco Palermo sarà svincolato tra qualche giorno dalla Sicula Leonzio, in opportunità di mercato in casa Casertana??

La sicula Leonzio non parteciperà al prossimo campionato di lega pro. La mancata iscrizione dei siciliani porterà tutti i propri tesserati ad essere svincolati, un opportunità anche per la Casertana per provare a prendere qualche giocatore della Leonzio a bassso prezzo.

Uno dei nomi sicuramente più illustri è quello di Marco Palermo, il giocatore classe 95 potrebbe essere una calciatore molto utile per la causa rosso blu, vista la squadra molto giovane che vuole il presidente D’Agostino. Certo però bisognerà prima fare qualche cessione a centrocampo , con i falchetti che ancora deve trovare una soluzione con i Big.



Un consiglio il nostro che potrebbe tornare utile alla società’ rossoblu’.