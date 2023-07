Mare gratis e tanto amore per i bambini delle famiglie disagiate con l’Associazione Piccole Gioie di Orta di Atella

Ci sono persone che dedicano la propria vita agli altri, in particolare ai più deboli, ai bisognosi, agli ultimi della società, sono i volontari delle associazioni, delle case famiglia, che gratuitamente e con molta molta fatica si dividono per anni tra famiglia e associazione, investendo tempo, risorse ed energie personali.

Uno di questi è Rosario Amato, presidente dell’Associazione Piccole Gioie di Orta di Atella, classe 1955, una vita dedicata ai bisogni della società ed oltre 13 anni di operatività sulle spalle con Piccole Goie.

“Il nostro impegno è complesso, negli anni ci siamo diversificati accostandoci a tutta una serie di realtà difficili e poco attenzionate. Sulla carta 60 volontari, in pratica una ventina ma tanti tanti amici ad aiutarci. Ci occupiamo di oltre 30 case famiglia tra la provincia di Caserta e quella di Napoli, sia mamme che bambini, sia adolescenti, ragazze e ragazzi, con un range di oltre 300 minori – ci racconta Rosario – Di solito sono bambini con gravi patologie ma ci occupiamo anche di famiglie in difficoltà, grazie al sostegno di tre gruppi di supporto e un sistema di baratti per oltre 60 aiuti alimentari mensili.

In alcune comunità abbiamo anche ragazzi con problemi penali e/o disabilità, sia fisiche che psicologiche, come per esempio quelle del centro Fernandez di Castelvolturno e della casa circondariale di Lauro.

Tra i nostri assititi anche tre RSA di anziani che raggiungiamo spesso per sollevarli con feste, regali, uova pasquali, calze per l’Epifania, clown e giochi”.

Ma non è finita qui, i volontari di Piccole Gioie si occupano anche di animali randagi abbandonati, con periodiche raccolte di cibo e medicine. Donano inoltre supporto a vari reparti pediatrici di presidi ospedalieri del territorio casertano e napoletano con raccolte di sangue e piastrine e iniziative cadenzate.

E’ un fiume in piena Rosario e la sua “giovane età” non inficia assolutamente la sua energia e l’amore per gli altri. Cosa sarebbe un’associazione senza i molti volontari che la rendono viva, ma è lui l’anima e il cuore dell’organizzazione con il suo entusiasmo e l’instancabile voglia di donare.

“Purtroppo viviamo in un territorio poco felice – aggiunge il Presidente – per questo ci guardiamo intorno, valutiamo le necessità e cerchiamo di dare supporto concreto a tante realtà in difficoltà. Del resto questo significa essere comunità.

In questo mese di Luglio ci stiamo dedicando ad iniziative per bambini e ragazzi speciali portandoli al mare per sollevare le famiglie e offrire ai ragazzi un pò di gioia, proprio come dice il nome della nostra associazione, divertimento e refrigerio.

Ogni inizio settimana, il lunedì e martedì, due imprenditori in gamba del nostro territorio, che sono sopratutto due grandi amici, in collaborazione con “PICCOLE GIOIE”, hanno desiderato donare qualche giornata spensierate e gratuita a bambini cosiddetti “speciali” che vivono realtà ben diverse da quelle dei nostri figli.

Si tratta SALVATORE TRINCHILLO del Lido VARCA D’ORO e di LUIGI PALUMBO del Lido SABBIA D’ARGENTO di Varcaturo. Tutto questo è stato possibile grazie alla cara amica Chiara Giunta ma un ulteriore grazie va ai direttori di spiaggia ROBERTO PALMA del Varca d’Oro e il mitico Raffaele responsabile del lido Sabbia D’Argento.

I bambini avranno un ricordo bellissimo di queste giornate terminate anche con un gustosissimo gelato ma soprattutto con la consapevolezza che un mondo migliore esiste davvero”.

Le iniziative messe in campo sono tante: ieri giovedì 6 luglio tutti al MC Donald di Melito in via APPIA, per i bambini speciali di due comunità.

Lunedì 10: mattina spiaggia per 25 bambini speciali al Lido Sabbia D’argento con gelato finale, serata con pizza

Martedì 11 altri 25 bambini saranno al Lido Varca D’Oro. Serata gelato per i bambini di due comunità.

Giovedì 13 Lido Pagano con altri 20 bambini speciali con gelato finale.

Il 24 luglio sopralluogo al reparto di Pediatria del Policlinico Nuovo per quantificare economicamente la messa a punto di un’area esterna alla corsia con posa di pavimenti antiurto e giostrine per bambini.

Per fine mese è prevista la preparazione dei pacchi alimentari da parte dei tre gruppi con relative consegne. Un altro gruppo di volontari continua ad occuparsi dei gatti e cani randagi abbandonati.

“La serata del McDonald è stata davvero emozionante – racconta Rosario Amato – i volti ed i sorrisi dei bambini splendevano, i loro grazie silenziosi hanno commosso tutti i volontari presenti, ma il momento più toccante è stato quando Valentina, una delle bambine mi ha consegnato un fiore dipinto su un foglio con la scritta: ROSARIO ti vogliamo bene.

Un ringraziamento speciale va anche ai responsabili della struttura, la cara CINZIA, ai ragazzi e al direttore del Mc, per i graditissimi gadget donati a tutti i bambini e infine a tutti i volontari perchè senza di loro nulla sarebbe possibile“, ha concluso il Presidente.

Chi voglia conoscere le attività dell’associazione può seguire la pagina Facebook Piccole Gioie ODV

Email/associazionepiccolegioie@pec.it

Tel 3336009562 o 0815022397