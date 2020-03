Mario De Florio (CISAS): “Bisogna salvare il Circo Orfei”

SAN NICOLA LA STRADA – “Da oltre un mese il Circo Orfei non può lavorare ne trasferirsi in altro luogo, causa l’emergenza Coronavirus”. È quanto ha dichiarato Mario DE FLORIO, Segretario Generale regionale del Sindacato CISAS. “Artisti e personale tutto sono in grave situazione economica mentre una settantina di animali non hanno più sostentamento.

I delegati della Cisas ringraziano il Sindaco Vito Marotta, gli Amministratori ed il Comandante dei Vigili Urbani di San Nicola la Strada, Comune in cui è bloccato il Circo, per ciò che stanno facendo per tenere in vita lo storico Circo Orfei. La Segreteria della Cisas” – ha aggiunto De Florio – “si appella alle Autorità ed ai casertani di tutta la provincia affinché aiutino i lavoratori ed il Circo in questo particolare momento.

C’è bisogno soprattutto di fieno e chi ha dia quello che può. Dimostrino la loro effettiva vicinanza con ogni mezzo, specie cibo. È stata attivata una raccolta fondi alla quale chiediamo a tutti di partecipare così che anche una goccia può fare tanto. Per sostenere gli animali del circo c’è bisogno ogni giorno tra l’altro di tre rotoballe di fieno, erba medica, circa 40 kg di mangime fioccato misto e crusca, e di crocchette e scatolette per cani e gatti oltre che la carne fresca per i grandi carnivori”.