Marotta sospende i termini di pagamento dei Tributi locali

SAN NICOLA LA STRADA – L’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada, guidata dal Sindaco Vito Marotta, sospende il pagamento dei tributi locali.

Il provvedimento nasce dall’emergenza determinata dall’epidemia da COVID-19, a seguito della quale il Governo è intervenuto con misure di contenimento di carattere straordinario con vari decreti, con i quali è stata disposta anche la sospensione di tutte le attività commerciali e dei servizi di ristorazione per contrastare la diffusione dell’epidemia e rallentarne l’incremento dei casi.

La sospensione delle attività commerciali comporta grandi disagi alle imprese locali, in particolare a causa della prevedibile carenza di liquidità.

Considerando ciò, l’Amministrazione Comunale sannicolese, limitatamente a quanto di propria competenza in materia di fiscalità locale, intende adottare provvedimenti, fino al perdurare dell’emergenza, che esonerino i cittadini e le imprese, dagli oneri del pagamento dei tributi in scadenza dal mese di marzo.

Pertanto dispone:

· di sospendere, sino al 30 giugno 2020, le scadenze a decorrere da marzo 2020, fissate da norme regolamentari dell’ente, relativamente al pagamento dei tributi locali, nonché quelle relative a rateizzazioni, versamenti spontanei, avvisi bonari di pagamento, adempimenti tributari, fatti salvi i termini di prescrizione o nuove disposizioni legislative in materia;

· il differimento del termine di pagamento al 30 giugno 2020 degli avvisi di accertamento e solleciti di pagamento in essere;

· la inapplicabilità di interessi o sanzioni per le scadenze relative al periodo considerato.

L’Amministrazione Comunale inoltre si riserva di determinare le scadenze per i ruoli TARI e servizio idrico integrato (in corso di approvazione tariffaria) per l’anno 2020 ed una volta approvato il rendiconto di gestione 2019 ed in assenza di altri provvedimenti di sostegno a famiglie e imprese emanati a livello regionale e nazionale, di valutare eventuali ulteriori misure di sostegno concreto per ridurre la situazione di difficoltà.