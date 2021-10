Martedì 26 ottobre, appuntamento con Caserta film lab al teatro don bosco

Caserta – Nella giornata di martedì prossimo ci sarà la proiezione di uno dei film in programmazione con Caserta film lab, al teatro don Bosco di Via Roma, con una doppia programmazione degli spettacoli alle ore 18:00 ed alle ore 20.45.

Il film che è in programmazione nella giornata del 26 ottobre, è Estate 85.

Qualche nozione sul film che verrà proiettato nella prossima programmazione di Caserta film lab.

Nell’estate del 1985 in Normandia, Alexis, ragazzo sedicenne con pensieri continui sulla morte, esce in mare e viene salvato dal diciottenne David quando la sua barca si capovolge. Tra i due ragazzi nasce una tumultuosa storia d’amore che terminerà quando il volubile David comincia a flirtare con Kate, una ragazza inglese che lavora come au pair nella cittadina. Quando Alexis si confronta con David a tal proposito il ragazzo reagisce rabbiosamente e afferma di essersi annoiato di lui. Alexis scappa via dal negozio e torna a casa, dove però scopre al telegiornale che David ha avuto un incidente mortale in moto mentre aveva provato a corrergli dietro. La madre di David non vuole avere nulla a che fare con Alexis, che incolpa della morte del figlio, e così l’adolescente ricorre all’aiuto di Kate per vedere il corpo dell’amato ancora una volta. Travestito da donna, Alexis si intrufola insieme a Kate nell’obitorio, ma viene scoperto ed è costretto a scappare dopo aver avuto una crisi. Prima di morire, David aveva fatto promettere ad Alexis che se uno di loro fosse morte l’altro avrebbe dovuto ballare sulla sua tomba e ora Alexis si sente vincolato a rispettare il patto. Mentre danza sulla tomba dell’amato, Alexis viene arrestato dalla polizia. Grazie a un’assistente sociale e al suo insegnante di letteratura, Alexis riesce a scrivere la sua storia e riceve così una pena più mite dal giudice. Mentre sconta i servizi socialmente utili, Alexis rincontra un ragazzo che aveva soccorso insieme a David mentre era ubriaco e i due escono insieme sulla barca del ragazzo defunto, iniziando così una nuova amicizia.

Per chi volesse partecipare al cineforum basta sottoscrivere la tessera associativa, infatti, le proiezioni sono riservate ai soci: la tessera ha un costo di 10€ ed include la prima proiezione, mentre per le successive è previsto un contributo minimo di 4€. Per gli eventi speciali le tariffe verranno comunicate di volta un volta.

Se avete sottoscritto la tessera per la stagione 2020/2021 non sarà necessario rinnovare il pagamento di 10€ per la nuova stagione e si potrà acquistare direttamente il biglietto per la singola proiezione.

La tessera che si potrà sottoscrivere si rammenta che è valida fino al dicembre 2022.

Al Teatro Don Bosco c’è il parcheggio interno gratuito adiacente alla sala.

Si ricorda altresì che in virtù delle recenti normative covid 19, al fine di accedere alle proiezioni è necessario essere muniti di documento di identità e di una delle Certificazioni Verdi (o green pass che dir si voglia) Covid-19, Green Pass o tampone ultime 48 ore, come da disposizioni del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021.

Per chi volesse eventuali altre informazioni da prendere, ci sta l’apposito sito internet sul web, ossia, casertafilmlab.com. Caserta Film lab è anche sul social di Facebook