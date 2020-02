Mascherina 2020 a Caserta, torna l’atteso evento per bambini

CASERTA – Nell’ambito del Carnevale di Caserta che si svolgerà domenica 23 febbraio 2020, si inseriscono due associazioni casertane, “Campania Viva” e “Terra del Sole”. Torna infatti, dopo due anni, la sfilata di mascherine giunta alla 5° edizione, nata per volere della giornalista e creatrice di eventi Laura Ferrante.

La sfilata, che avrà inizio alle ore 10:00 con l’iscrizione dei piccoli partecipanti, prevede una premiazione dei primi classificati divisi in:

I° premio la mascherina più bella

II° premio la più simpatica

III° premio la più originale.

I o le vincitori/vincitrici verranno premiati con una coppa e ci sarà un gadget ed una medaglina per tutti i partecipanti. “Il Carnevale a Caserta non deve morire, con i classici carri che sfileranno, a cura delle associazioni del territorio, non si poteva non inserire la mascherina che negli anni scorsi ha attratto tantissimi bambini. Ringrazio codesta amministrazione per la disponibilità.

Facciamo quello che possiamo per non far mancare a Caserta un po’ di vita, ed il Carnevale è una festa per tutti, per grandi e piccini, non è giusto toglierlo. Quindi, anche se con sacrificio, continuiamo a credere in ciò che facciamo non solo per far divertire tutti, ma per la promozione del territorio casertano” ha detto Ferrante. “Ringraziamo anche gli sponsor, che credetemi, nonostante i tempi difficili, ci hanno supportato in parte per questo evento, piccolo ma tanto atteso”.

Durante la manifestazione ci saranno le giostrine per il divertimento dei più piccoli, animatori e musica per bambini. Nel pomeriggio poi, saranno gli eroi dei cartoni animati, offerti dalla Caterini group a divertire gli spettatori dalle ore 16:00 e la sera un pò di classico con la Tammurriata sotto le stelle dell’Associazione “La Barca di Teseo”. Non ci resta che aspettare domenica e divertirci tutti insieme.