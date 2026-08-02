Maschio Angioino, il 3 agosto va in scena “Tetralogia di Castel Nuovo” con Peppe Lanzetta

Lunedì 3 agosto 2026, alle ore 21, il Maschio Angioino ospiterà “Tetralogia di Castel Nuovo”, la nuova creazione del Teatro Stabile delle Arti Medioevali inserita nel cartellone di Estate a Napoli 2026, la rassegna culturale promossa e finanziata dal Comune di Napoli.Protagonista dello spettacolo sarà Peppe Lanzetta, autore insieme a Gian Maria Cervo dei testi dell’opera. Sul palco anche Matteo Bertolotti, Eugenio Castaldo e Lorenzo Sarcinelli, diretti da Riccardo Ciccarelli e dallo stesso Cervo. Lo spettacolo propone un viaggio tra storia, memoria e mito, raccontando il Maschio Angioino e Napoli attraverso sei epoche, dalla metà del Trecento fino ai giorni nostri, spingendosi anche verso un futuro immaginato. Un percorso teatrale che alterna recital e teatro d’azione, intrecciando le scritture di Lanzetta e Cervo con i richiami a grandi figure della cultura napoletana come Petrarca, Giambattista Marino e Raffaele Viviani. L’allestimento è impreziosito dai pannelli scenografici di Francesco Brunetti, giovane artista napoletano che vive e lavora a Londra, realizzati con la collaborazione di Riccardo Celano per la loro collocazione scenica. I costumi sono firmati da Benedetta Palomba. L’appuntamento del 3 agosto si inserisce tra gli eventi di punta della programmazione estiva cittadina, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale che unisce tradizione e sperimentazione in uno dei luoghi simbolo della storia di Napoli.

L’ingresso è gratuito. Necessaria la prenotazione per verificare la disponibilità scrivendo all’indirizzo ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com.