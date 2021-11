Maxi sequestro di test anticovid in alcune farmacie

In più di una farmacia della provincia di Caserta, sono stati 62 test antigenici rapidi per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 ad esclusivo uso professionale, poiché irregolarmente detenuti. E’ stato accertato che il titolare della farmacia ha eseguito l’attività diagnostica in locali privi dei requisiti strutturali ed autorizzativi senza, peraltro, provvedere al tracciamento dei test effettuati poiché non autorizzato all’accesso del relativo sistema informativo.

Al riguardo sono state ispezionate 1.200 strutture sanzionando, anche penalmente, 42 gestori per aver condotto l’attività diagnostica in difformità alle norme ed ai protocolli d’intesa, con locali non idonei e/o non autorizzati, l’omesso utilizzo di dispositivi di protezione individuale, l’applicazione di prezzi dei test superiori a quelli calmierati, nonché l’omessa alimentazione della banca dati sanitaria usata per la tracciatura dei contagi.