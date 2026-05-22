MayFest 2026: Dal 17 al 24 maggio

Caserta. L’edizione 2026, dal titolo “I colori dell’educazione”, proporrà un ricco calendario di eventi culturali, musicali, sportivi e spirituali, con il coinvolgimento di studenti, famiglie, docenti, ex allievi e numerose realtà cittadine.
Per una settimana la Casa di Don Bosco si aprirà alla città con incontri, spettacoli, tornei sportivi, momenti di riflessione e celebrazioni religiose, nel segno della comunità, della partecipazione e del servizio educativo.
Tra gli appuntamenti principali:
la conversazione sul libro Madri liberate, liberanti! con Marilena Lucente e don Roberto Spataro;
la serata musicale dell’Orchestra Don Bosco;
lo spettacolo teatrale Le voci della Passione di Valeria Ambrosanio;
il convegno su emozioni, relazioni e bullismo con proiezione del corto M.I.A.;
la consegna del Premio della Pace a Rosario Esposito La Rossa de “La Scugnizzeria”;
la rassegna-concorso “Premio Don Rua” per corali polifoniche.
Il festival si concluderà domenica 24 maggio, festa di Maria Ausiliatrice, con la celebrazione eucaristica, la processione per le strade cittadine e una grande festa finale nei cortili dell’Istituto con stand gastronomici, musica live e premiazioni sportive.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero.