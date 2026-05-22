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MayFest 2026: Dal 17 al 24 maggio

C.S. il festival mariano dei Salesiani Don Bosco Caserta

Di Linda Rea

Caserta. L’edizione 2026, dal titolo “I colori dell’educazione”, proporrà un ricco calendario di eventi culturali, musicali, sportivi e spirituali, con il coinvolgimento di studenti, famiglie, docenti, ex allievi e numerose realtà cittadine.

Per una settimana la Casa di Don Bosco si aprirà alla città con incontri, spettacoli, tornei sportivi, momenti di riflessione e celebrazioni religiose, nel segno della comunità, della partecipazione e del servizio educativo.

Tra gli appuntamenti principali:

la conversazione sul libro Madri liberate, liberanti! con Marilena Lucente e don Roberto Spataro;

la serata musicale dell’Orchestra Don Bosco;

lo spettacolo teatrale Le voci della Passione di Valeria Ambrosanio;

il convegno su emozioni, relazioni e bullismo con proiezione del corto M.I.A.;

la consegna del Premio della Pace a Rosario Esposito La Rossa de “La Scugnizzeria”;

la rassegna-concorso “Premio Don Rua” per corali polifoniche.

Il festival si concluderà domenica 24 maggio, festa di Maria Ausiliatrice, con la celebrazione eucaristica, la processione per le strade cittadine e una grande festa finale nei cortili dell’Istituto con stand gastronomici, musica live e premiazioni sportive.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.