Memorial Letterario per il medico Mario Russo

Un incontro speciale, sabato 16 Maggio 2026 nella sede della Mondadori, nel centro commerciale “Plaza”, presso il bivio di Marzano Appio (CE), che non vede come protagonista il compianto medico Mario Russo, che pure è presente attraverso la lettura di brani del suo libro: “Caianello”.

Il medico Mario Rossi nacque a Caianello, ma fu medico amato e stimato a Teano, così come nel luogo nativo. Diversi sono i lettori che alternandosi danno vita ai pensieri scritti del medico Russo. IL pubblico ascolta attento le tradizioni della cultura popolare di un tempo. Usanze e riti che appaiono ancora più lontani del tempo reale. La storia dei luoghi che narra del duca Pasquale Del Pezzo matematico e accademico di Caianello, che fu sindaco di Napoli. I dubbi espressi dal medico Russo nei suoi scritti sul luogo dello Storico Incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Il medico Russo precisa nel suo narrare da scrittore, che il suo non è mero campanilismo, ma racconta che lo Storico Incontro sarebbe avvenuto a Caianello, presso il boschetto denominato: “La Moscarella”. Non più solo Vairano Patenora e Teano, quindi, che si contendono il primato di luogo storico per l’Unità d’Italia, ma anche Caianello.