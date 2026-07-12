Melania Russo : intitoliamo il campo sportivo al Sindaco Cuccari e la Piazza al Prof.Romano

«La memoria storica del paese si preserva rendendo omaggio a quelle figure che hanno dato lustro alla nostra comunità con le loro azioni. E’ il caso dei sindaci Achille Cuccari e Luigi Romano che, per oltre un ventennio hanno contribuito alla crescita urbanistica e sociale di Vitulazio. Prendendo spunto dalla decisione dell’amministrazione Scialdone di intitolare prima dei dieci anni dalla morte come previsto per legge l’area dello street basket di via Iardino alla memoria della stella NBA Kobe Bryant, anche se sarebbe stato più giusto intitolarla al campione della Juvecaserta Oscar Smith che tanti tifosi aveva e ha nel nostro paese, sarebbe opportuno che l’esecutivo cittadino facesse un ulteriore strappo alla regola per rendere omaggio a due figure il cui ricordo è ancora vivo nei cuori dei vitulatini. La mia proposta è quella di intitolare il campo di calcio ad Achille Cuccari, vero padre dello sport della nostra comunità, in quanto è stato lui a volerne la realizzazione. Grazie alla sua visione illuminata della cosa pubblica, il campo di calcio di Vitulazio è stato il primo ad essere realizzato con l’erba sintetica vera e propria chicca per una realtà come la nostra. Sarebbe bello intitolare, poi la piazza antistante il Comune al prof Romano che nei suoi mandati da sindaco si è speso per lo sviluppo urbanistico di Vitulazio. Sono certa che Antonio Scialdone sindaco non avrà nulla in contrario ad accogliere questa mia proposta che protocollerò agli atti del Comune visto che anche con la nuova toponomastica sta intitolando strade a tanti nostri concittadini che non ci sono più». A dichiararlo è la consigliera di opposizione Melania Russo.

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