Melito, covid-19/ Deceduto il sindaco di Melito di Napoli

Antonio Amente, sindaco di Melito di Napoli, a cause di complicazioni da Covid -19. Sembra che il contagio sia avvenuto proprio in comune, dove sono stati registrati casi di persone risultate positive tra consiglieri e membri della giunta

Nato a Melito il 22 giugno del 1951, ha più volte ricoperto la carica di sindaco, lascia la moglie e due figli.

Lo scorso 11 novembre aveva avvisato i suoi concittadini su Facebook di essersi contagiato

“Mi preme informare la cittadinanza che da la lunedì sono ricoverato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano a causa di una crisi respiratoria, dovuta alla positività al Covid-19.

Le mie condizioni sono stabili e sono monitorato costantemente dal personale medico, che mi sta assicurando tutte le cure del caso. Vi invito ancora una volta ad attenervi minuziosamente alle ordinanze e alle disposizioni in materia di Covid-19; di limitare le uscite al minimo indispensabile ed in ogni caso indossare SEMPRE la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza.

Infine vi esorto ad isolarvi ed a contattare immediatamente il vostro medico curante nel caso dovreste accusare sintomi simil influenzali. Con l’aiuto del Signore ne verremo fuori”.

Era stato ricoverato 15 giorni fa dopo essere stato contagiato dal Covid – dichiara l’assessore Luciano Mottola – fino a ieri sera era in condizioni stabili, che non facevano assolutamente presagire un tracollo che invece c’è stato suppongo nella notte. Non so dire se sia stato contagiato in ambiente comunale. Io stesso sono a casa da 28 giorni in quarantena e sto aspettando l’esito del tampone. Una serie di amministratori risultano contagiati. Il sindaco era una persona molto attiva, era un medico di base quindi non ha mai limitato i contatti con la gente dato che il suo lavoro non glielo consentiva. Una persona che amava stare tra la gente per contribuire con il proprio aiuto e lo ha dimostrato durante la prima pandemia”.