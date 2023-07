MENSA ALLA LEONARDO DA VINCI IL COMUNE DI CASERTA DA L’ OK AL PROGETTO

CASERTA – La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una mensa all’interno dell’Istituto comprensivo “Da Vinci – Lorenzini” di via G.M. Bosco. L’intervento, realizzato con risorse Pnrr (Programma “Futura – La scuola per l’Italia di domani”), si avvale di un investimento di 824mila euro.

Il progetto prevede un ampliamento dell’attuale struttura, con la costruzione di un corpo su un unico piano, adiacente all’edificio esistente. Tale nuovo fabbricato sarà destinato alla realizzazione di una mensa, capace di ospitare contemporaneamente tutti gli alunni dell’Istituto.

La struttura sarà costruita con tecniche innovative, che dedicheranno particolare attenzione alla sicurezza sismica dell’edificio e dei cosiddetti elementi non strutturali, che durante una scossa di terremoto potrebbero mettere a rischio l’incolumità delle persone.