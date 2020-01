Mensa scolastica a Casapulla, si riunisce la Commissione

Diretta dall’assessore alla Pubblica istruzione Dina Melchiorre, l’altro giorno si è riunita la Commissione Mensa per le Scuole dell’Infanzia di Casapulla. Oltre alla delegata della giunta capeggiata dal sindaco Renzo Lillo, hanno partecipato all’incontro quattro genitori e due docenti in rappresentanza dei plessi di via Rimembranza e via Puccini. «Riteniamo – afferma l’assessore Melchiorre – fondamentale il ruolo di collegamento tra l’amministrazione e i genitori e docenti ricoperto dalla Commissione Mensa per le Scuole dell’Infanzia. Durante l’incontro dell’altro giorno, tra le altre cose, abbiamo parlato della necessità di continuare l’attività di controllo del servizio mensa attraverso dei sopralluoghi periodici. Garantire la qualità dei pasti agli alunni che frequentano le Scuole dell’Infanzia è un aspetto di vitale importanza, che resterà per sempre una delle nostre priorità. Per questo motivo le ispezioni saranno frequenti, in totale sinergia con la commissione, la ditta che gestisce il servizio e la dirigenza scolastica».