Mensa scolastica . La Sirio “Taglia” i costi ma non il prezzo

Caserta. Ancora gravi disagi per i bambini casertani che usufruiscono del servizio di mensa scolastica. Da qualche settimana , la Sirio , società’ appaltatrice per la distribuzione dei pasti nelle scuole dell’ infanzia, in quelle di I grado a tempo pieno e in quelle secondarie di I grado ,ha reso noto il nuovo regolamento che esclude per tutti gli allievi l’utilizzo di qualsiasi contenitore o posata di plastica. I genitori degli studenti , che usufruiscono del servizio mensa quindi, in base a questo regolamento dovranno munire i figli , a proprie di piatti , tovaglioli e di una borraccia d’ acqua. .

Tale provvedimento ha suscitato da subito molte perplessità . Tra i vari punti della convenzione, per molti incomprensibili, è rimbalzato quello che impone ai genitori di riempire a casa la borraccia di acqua . Ma non è tutto .Nel momento in cui il piccolo allievo esaurisce la sua riserva d’ acqua , potrà dissetarsi solo del rubinetto del bagno della scuola. Nel caso in cui qualcuno non si fidasse dell’ igiene di questa bizzarra modalità resterà senza bere fino alle ore 16 , orario di uscita da scuola.

A contattare la nostra redazione stamattina è stato Roberto Stanzione, Presidente del Consiglio d’ Istituto dell’ I.C. Ruggiero 3° Circolo di Caserta il quale , a nome e conto di altri genitori ,ha non solo rimarcato l’ attenzione sulla validità del nuovo regolamento ma ha anche sottolineato la mancata corrispondenza tra la spesa sostenuta da ciascuna famiglia per ogni bambino pro-capite e la quantità e la qualità dei servizi forniti dalla Sirio.

” Ogni famiglia- ha dichiarato il Presidente del consiglio d’ Istituto- ha versato ,al momento dell’ iscrizione, una somma comprensiva dell’ intero kit di accessori per la mensa, cioè piatti , bicchieri e posate di plastica oltre la bottiglina d’ acqua da consegnare quotidianamente ad ogni bambino . Secondo il nuovo regolamento tuttavia , il Kit di accessori non potrà più essere utilizzato anche per rispetto all’ ambiente . Sta di fatto che questa nuova modalità di erogazione dei pasti va a vantaggio esclusivo della Sirio che pur risparmiando sui costi non ha modificato in alcun modo la retta per il pasto . Ai genitori e ai bambini questo punto – conclude Stanzione- è toccata oltre al danno anche la beffa .